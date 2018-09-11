Путин призвал инвесторов на Дальнем Востоке избегать плена стереотипов

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Российский лидер Владимир Путин призвал иностранных инвесторов при сотрудничестве с Россией руководствоваться не стереотипами, а современными реалиями.
Путин призвал инвесторов на Дальнем Востоке избегать плена стереотипов
  • © kremlin.ru

«Важно, чтобы зарубежные инвесторы, вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились в плену стереотипов, а, принимая решения, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее», — сказал президент на встрече с представителями зарубежных деловых кругов на полях Восточного экономического форума.

Он отметил, что в настоящее время Дальний Восток «открывает большие перспективы для бизнеса по самому широкому кругу вопросов».

Ранее сообщалось, что объём китайских инвестиций в проекты на Дальнем Востоке составляет 7% от общего объёма инвестиций в регион

RT вёл прямую трансляцию.

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