Путин призвал комплексно решать проблему возможной нехватки кадров на Дальнем Востоке

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Российский президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета призвал комплексно решать проблему нехватки кадров на Дальнем Востоке, которая может возникнуть в будущем.
Путин призвал комплексно решать проблему возможной нехватки кадров на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

По его словам, необходимо «развивать систему профессионального образования и создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток».

Также российский лидер отметил, что опережающее развитие Дальнего Востока — это задача общенационального масштаба.

«Всем нужно действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений», — подчеркнул российский президент.

Ранее Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока. Он отметил, что «миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остаётся то, что люди всё ещё уезжают».

Четвёртый Восточный экономический форум пройдёт на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. Работа в рамках деловой программы будет вестись по четырём основным направлениям. Также в рамках ВЭФ-2018 состоятся семь страновых бизнес-диалогов.

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