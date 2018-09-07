ФСБ: Украина прекратила пропуск автомобилей через два пункта пропуска на границе с Крымом

Украинская сторона прекратила пропуск автомобилей и людей через два из трёх пунктов на границе Украины с Крымом. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя пограничного управления ФСБ России по Крыму.

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РИА Новости

«В 17:50 мск без объяснения причин Госпогранслужба Украины в одностороннем порядке прекратила пропуск в пунктах пропуска «Каланчак» (напротив пункта пропуска «Армянск» в Крыму) и «Чаплинка» (напротив пункта «Перекоп»)», — заявил представитель управления. Отмечается, что сотрудники погрануправления перенаправляют граждан и автомобили в пункт пропуска «Джанкой», в котором стабильная обстановка. Как заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, работа пунктов пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» временно приостанавливается из-за ситуации с выбросом вредных веществ в Армянске. Ранее СК возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ в крымском Армянске.