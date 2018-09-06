Аксёнов опроверг сообщения о якобы умерших в Армянске животных

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Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг информацию о якобы умерших из-за химического выброса в Армянске животных на севере Крыма.
Аксёнов опроверг сообщения о якобы умерших в Армянске животных
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

«Нахожусь в городе Армянск. Ни одного умершего животного на частных подворьях, ни на улицах не было. МЧС докладывало сегодня ситуацию. Никакой угрозы в этой части нет», — цитирует Аксёнова РИА Новости.

По его словам, подобные информационные вбросы были сделаны намеренно. Он подчеркнул, что в больницы не поступало людей с признаками токсического отправления.

«Город регулярно обрабатывается чистой пресной водой. Никаких растворов здесь нет. Жителям бесплатно выданы более 72 тысяч марлевых масок», — отметил Аксёнов.

Также глава республики добавил, что зона химвыброса касается исключительно Армянска с входящими муниципальными сёлами и сёл Пятихатка и Филатовка Красноперекопского района.

Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что состав атмосферного воздуха в Севастополе соответствует требованиям и нормам, а содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых концентраций.

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