Аксёнов опроверг сообщения о якобы умерших в Армянске животных
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- РИА Новости
«Нахожусь в городе Армянск. Ни одного умершего животного на частных подворьях, ни на улицах не было. МЧС докладывало сегодня ситуацию. Никакой угрозы в этой части нет», — цитирует Аксёнова РИА Новости.
По его словам, подобные информационные вбросы были сделаны намеренно. Он подчеркнул, что в больницы не поступало людей с признаками токсического отправления.
«Город регулярно обрабатывается чистой пресной водой. Никаких растворов здесь нет. Жителям бесплатно выданы более 72 тысяч марлевых масок», — отметил Аксёнов.
Также глава республики добавил, что зона химвыброса касается исключительно Армянска с входящими муниципальными сёлами и сёл Пятихатка и Филатовка Красноперекопского района.
Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что состав атмосферного воздуха в Севастополе соответствует требованиям и нормам, а содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых концентраций.