Роспотребнадзор: состав атмосферного воздуха в Севастополе соответствует нормам
Состав атмосферного воздуха в Севастополе соответствует требованиям и нормам, а содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых концентраций, заявили в пресс-службе городского правительства со ссылкой на территориальный отдел межрегионального управления Роспотребнадзора.
- © Serguei Fomine
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Исследование провели в рамках ежедневного мониторинга окружающей среды, а также в связи с ситуацией в Армянске.
Ранее в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту выброса вредных веществ в Армянске.
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