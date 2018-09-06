Роспотребнадзор: состав атмосферного воздуха в Севастополе соответствует нормам

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Состав атмосферного воздуха в Севастополе соответствует требованиям и нормам, а содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых концентраций, заявили в пресс-службе городского правительства со ссылкой на территориальный отдел межрегионального управления Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: состав атмосферного воздуха в Севастополе соответствует нормам
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Исследование провели в рамках ежедневного мониторинга окружающей среды, а также в связи с ситуацией в Армянске.

Ранее в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту выброса вредных веществ в Армянске.

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