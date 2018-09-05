СК поручил проверить законность получения обвиняемым в убийстве полицейского гражданства России
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«Следователи СКР направили поручение в Главное управление по вопросам миграции МВД России о проверке законности получения гражданства Российской Федерации и паспорта гражданина России обвиняемым в посягательстве на жизнь сотрудника полиции на станции метро «Курская», — сообщается на странице ведомства в Twitter.
Ранее Черёмушкинский суд Москвы назначил обвиняемому два месяца ареста.
Муратов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).