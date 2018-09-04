Следствие предъявило обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро
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«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.
В ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» кольцевой Кольцевой линии мужчина нанёс огнестрельное ранение сотруднику правоохранительных органов, в результате чего тот скончался.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
СК опубликовал фрагмент видеозаписи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как подозреваемый в убийстве полицейского общается с уборщицей, а затем заходит в вагон подъехавшего состава.