Следствие предъявило обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро

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Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Москве.
Следствие предъявило обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро
  • © РИА Новости

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. 

В ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» кольцевой Кольцевой линии мужчина нанёс огнестрельное ранение сотруднику правоохранительных органов, в результате чего тот скончался.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

СК опубликовал фрагмент видеозаписи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как подозреваемый в убийстве полицейского общается с уборщицей, а затем заходит в вагон подъехавшего состава. 

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