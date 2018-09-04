Следствие предъявило обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метро

Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Москве.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

В ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» кольцевой Кольцевой линии мужчина нанёс огнестрельное ранение сотруднику правоохранительных органов, в результате чего тот скончался.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

СК опубликовал фрагмент видеозаписи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как подозреваемый в убийстве полицейского общается с уборщицей, а затем заходит в вагон подъехавшего состава.