В Москве суд назначил обвиняемому в убийстве полицейского два месяца ареста

Черёмушкинский суд столицы назначил Нурлану Муратову, обвиняемому в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве, два месяца ареста, сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Нурлану Муратову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 3 ноября», — огласила решение судья Зинаида Никиточкина.

Следствие ходатайствовало о заключении Муратова под стражу, так как его обвиняют в особо тяжком преступлении и он не проживает по месту регистрации.

Адвокат обвиняемого пытался добиться более мягкой меры пресечения. Он отметил, что у следствия нет прямых доказательств виновности Муратова.

Защитник добавил, что его подопечный является свидетелем преступления, а не убийцей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России по Москве предъявил обвинение Муратову. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).