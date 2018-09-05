Очевидец рассказала о последствиях землетрясения в Катав-Ивановске

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Оксана Соломатина
Жительница города Катав-Ивановска Снежана Кузьмичёва в беседе с RT рассказала подробности землетрясения, произошедшего в ночь на 5 сентября.
Очевидец рассказала о последствиях землетрясения в Катав-Ивановске
  • РИА Новости

«Мы живём на пятом этаже. У нас двое детей — 2 года и 11 лет. Проснулись от того, что нас подкинуло на кровати, был гул, дети заплакали. Мы с мужем в считаные секунды оказались в детской, ещё трясло. Со шкафов падали книги и рамки с фото», — отметила она.

По словам Кузьмичёвой, после второго толчка люди начали выходить на улицу.

«Когда был второй толчок, люди начали выходить из квартир... Мы схватили деток и пошли к брату в частный дом. На улице было много людей, все испуганные, дети плакали, никто не знал, что делать в такой ситуации. Этот страх не передать словами. Я боюсь идти в квартиру — у нас по всему подъезду штукатурка валяется и трещины с первого по пятый этаж», — сказала она.

Женщина добавила, что недавно было ещё два толчка, люди ждут официальной информации от МЧС о ситуации в регионе.

Ранее на Урале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

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