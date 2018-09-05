Эксперт прокомментировал сообщения о землетрясении на Урале

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин прокомментировал в беседе с RT сообщения о регистрации в 133 км к востоку от Уфы землетрясения магнитудой 5,5.

«Вне всякого сомнения, это происходит редко на Урале. По данным Единой геофизической службы РАН, с 2000 года было одно землетрясение на Урале (в 2002 году), магнитуда была только 3. Неординарное событие для этого региона. Могло быть до 6—7 баллов в эпицентре, что было на самом деле — нужно подождать какое-то время. Это, конечно, не серьёзные разрушения, но некоторые возможны. Для того чтобы прогнозировать, будут ли повторные толчки, надо подождать какое-то время, будут ли афтершоки. В течение 12 часов хотя бы», — отметил Шебалин.

Ранее на Урале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.