Более десяти социальных объектов пострадало при землетрясении под Челябинском

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Более десяти объектов социальной сферы получили повреждения в результате землетрясения в Катав-Ивановском районе Челябинской области, сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря главы района Людмила Пильникова.
Более десяти социальных объектов пострадало при землетрясении под Челябинском
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«По предварительным данным, из 36 объектов социальной сферы, находящихся в Катав-Ивановском районе, в результате землетрясения пострадали 12. Среди них и детские сады, и школы. У объектов небольшие повреждения, в том числе трещины», — цитирует Пильникову РИА Новости.

По её словам, эвакуация потребовалась городской больнице, при этом ни один из объектов не был закрыт, все они работают в штатном режиме.

Пильникова также добавила, что в районе введён режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Катав-Ивановском районе была зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 км.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в 133 км к востоку от Уфы зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.

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