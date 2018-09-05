На Урале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

На Урале в 133 км к востоку от Уфы зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.5 in Ural Mountains Region, Russia 1hr 25min ago pic.twitter.com/8Q5QqES5cR — EMSC (@LastQuake) 5 сентября 2018 г.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 5 сентября в 01:58 мск в Катав-Ивановском районе региона была зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 км.

«На производство предприятий данное происшествие не повлияло. Погибших и пострадавших нет», — заявили в спасательном ведомстве.

В МЧС добавили, что в регионе организовали 16 рабочих групп для проверки социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов.

Ранее стало известно, что возле берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.