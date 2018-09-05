Пресс-секретарь губернатора Челябинской области заявил об отсутствии угроз для жителей из-за землетрясения

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин прокомментировал в беседе с RT ситуацию в регионе в связи с произошедшим землетрясением.

«На настоящий момент пострадавших не зафиксировано. Режим ЧС введён решением местных властей только на территории Катав-Ивановского муниципального района. В зоне землетрясения оказалось 17 населённых пунктов, в каждом из них работает совместная рабочая группа Министерства общественной безопасности области и ГУ МЧС по Челябинской области и устанавливает ущерб, который землетрясение принесло. Как мы оцениваем, угрозы для местных жителей на текущий момент нет», — отметил Федечкин.

Ранее на Урале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.