Пресс-секретарь губернатора Челябинской области заявил об отсутствии угроз для жителей из-за землетрясения

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Анастасия Румянцева
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин прокомментировал в беседе с RT ситуацию в регионе в связи с произошедшим землетрясением.
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области заявил об отсутствии угроз для жителей из-за землетрясения
  • РИА Новости

«На настоящий момент пострадавших не зафиксировано. Режим ЧС введён решением местных властей только на территории Катав-Ивановского муниципального района. В зоне землетрясения оказалось 17 населённых пунктов, в каждом из них работает совместная рабочая группа Министерства общественной безопасности области и ГУ МЧС по Челябинской области и устанавливает ущерб, который землетрясение принесло. Как мы оцениваем, угрозы для местных жителей на текущий момент нет», — отметил Федечкин.

Ранее на Урале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

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