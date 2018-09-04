В Тверской области обезвредили 30 снарядов времён Великой Отечественной войны

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В Ржевском районе обезвредили 30 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Тверской области.
В Тверской области обезвредили 30 снарядов времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Это произошло в ходе масштабных мероприятий с участием сотрудников центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

4 сентября группой ручной очистки была изучена территория площадью 1,9 га. С помощью машины разминирования удалось очистить участок площадью 1,3 га, говорится на сайте ведомства.

Среди найденных боеприпасов — ручные гранаты, миномётные мины.

Ранее в Тверской области обезвредили ещё 19 снарядов времён войны.

Также «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

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