В Тверской области обезвредили ещё 19 снарядов времён Великой Отечественной войны

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В Тверской области продолжаются работы по обнаружению снарядов времён Великой Отечественной войны. В мероприятиях участвуют 20 специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», передаёт kp.ru.
В Тверской области обезвредили ещё 19 снарядов времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

30 августа в Ржевском районе была исследована территория площадью 1,67 га. С помощью машины разминирования эксперты очистили участок в 1,2 га. Сапёры нашли 19 снарядов, все удалось обезвредить.

Как рассказали в пресс-службе управления МЧС России по региону, среди находок — артиллерийские снаряды, а также ручные гранаты и миномётные мины.

Ранее сообщалось, что в Тверской области обезвредили пять снарядов времён Великой Отечественной войны.

Также «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён войны.

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