В Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

В Калининградской области нашли и обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Это 122-миллиметровый и 76-миллиметровый артиллерийские снаряды. Они были обнаружены в лесном массиве в окрестностях железнодорожной платформы 1333-й километр в Мамоновском городском округе. Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии нашли боевой снаряд времён Гражданской войны.