В Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

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В Калининградской области нашли и обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Это 122-миллиметровый и 76-миллиметровый артиллерийские снаряды.

Они были обнаружены в лесном массиве в окрестностях железнодорожной платформы 1333-й километр в Мамоновском городском округе.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии нашли боевой снаряд времён Гражданской войны.

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