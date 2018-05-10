В Удмуртии нашли боевой снаряд времён Гражданской войны
На территории Большекиварского поселения в Удмуртии нашли боевой осколочно-фугасный снаряд времён Гражданской войны, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Воткинского района.
Боеприпас обнаружили во время весенне-полевых работ. Он пролежал в земле около ста лет.
Специалисты Национальной гвардии России обезвредили снаряд.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили семь снарядов и мин времён Великой Отечественной войны.
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