В Удмуртии нашли боевой снаряд времён Гражданской войны

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На территории Большекиварского поселения в Удмуртии нашли боевой осколочно-фугасный снаряд времён Гражданской войны, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Воткинского района.

Боеприпас обнаружили во время весенне-полевых работ. Он пролежал в земле около ста лет.

Специалисты Национальной гвардии России обезвредили снаряд.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили семь снарядов и мин времён Великой Отечественной войны.

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