В Калининградской области обезвредили семь снарядов и мин времён Великой Отечественной войны
В частности, один артиллерийский снаряд был найден на территории посёлка Невское, четыре взрывоопасных предмета, в том числе миномётная мина, — на территории садового некоммерческого товарищества «Балтийское здоровье».
Ещё две миномётные мины обнаружены на автодороге Балтийск — Калининград.
В 2017 году Nation News сообщало, что на шоссе Авиаторов в Волгограде нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны.