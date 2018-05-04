В Калининградской области обезвредили семь снарядов и мин времён Великой Отечественной войны

В Калининградской области в течение суток обезвредили семь снарядов и мин времён Великой Отечественной войны, сообщает «Янтарный край».

В частности, один артиллерийский снаряд был найден на территории посёлка Невское, четыре взрывоопасных предмета, в том числе миномётная мина, — на территории садового некоммерческого товарищества «Балтийское здоровье».

Ещё две миномётные мины обнаружены на автодороге Балтийск — Калининград.

В 2017 году Nation News сообщало, что на шоссе Авиаторов в Волгограде нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны.