В Калининградской области обезвредили семь снарядов и мин времён Великой Отечественной войны

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В Калининградской области в течение суток обезвредили семь снарядов и мин времён Великой Отечественной войны, сообщает «Янтарный край».

В частности, один артиллерийский снаряд был найден на территории посёлка Невское, четыре взрывоопасных предмета, в том числе миномётная мина, — на территории садового некоммерческого товарищества «Балтийское здоровье».

Ещё две миномётные мины обнаружены на автодороге Балтийск — Калининград.

В 2017 году Nation News сообщало, что на шоссе Авиаторов в Волгограде нашли авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

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