В Минсельхозе отреагировали на сообщения СМИ о подорожании хлеба в России

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В Минсельхозе отреагировали на сообщения СМИ о возможном подорожании хлеба в России, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу.
В Минсельхозе отреагировали на сообщения СМИ о подорожании хлеба в России
  • © pixabay.com

Как рассказали в ведомстве, в 2017 году благодаря хорошему урожаю зерновых темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия заметно снизились.

В настоящее время министерство рассчитывает, что урожай составит около 105 млн тонн.

«Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объём зерновых на экспорт», — отметили в пресс-службе.

В Минсельхозе уточнили, что текущие средние цены производителей на муку и, соответственно, зерно не оказывают значительного влияния на средние цены производителей хлебобулочных изделий, так как изменяются под воздействием преимущественно других смежных факторов (среди которых рост цен на ГСМ и ЖКХ).

«Это означает, что цены на хлеб до конца этого года и в начале следующего будут зависеть от изменения цен на материально-технические ресурсы», — добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что цены на хлеб к октябрю текущего года могут вырасти на 10%.

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