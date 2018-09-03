СМИ сообщили о возможном увеличении стоимости хлеба

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Цены на хлеб к октябрю текущего года могут вырасти на 10%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.
СМИ сообщили о возможном увеличении стоимости хлеба
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Специалисты объясняют рост цен на хлебобулочные изделия изменением курса валют, прогнозами урожайности, а также повышением НДС.

«В прошлом году у нас было значительное перепроизводство зерна, и, соответственно, оно стоило дёшево. В этом году прогнозы по урожаю меньше, поэтому зерно, и в частности пшеница, будет стоить несколько дороже», — объяснил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Вслед за зерном, по его словам, подорожает и мука, цены на которую составляют 30% от себестоимости хлеба, что, в свою очередь, не может не отразиться на стоимости конечного продукта.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН оценил результаты исследования компании «Ромир», согласно которому средний чек покупок российских граждан достиг минимума за два года.

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