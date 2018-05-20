В сирийской Думе рассказали об открытии рынка и мини-пекарни

Короткая ссылка
В сирийском городе Дума рассказали об открытии нового крытого рынка, а также мини-пекарни.

По словам директора рынка Кади Лофари, жители могут купить продукты по низким ценам.

«У нас есть все продукты, которые нужны для жизни… Мы знаем, что эти люди сильно пострадали от войны, поэтому мы постарались для них. Здешние цены в среднем равны оптовым ценам. Здесь всё дешевле, чем в Дамаске, во много раз», — цитирует её РИА Новости.

Также директор пекарни Муххамад Хатиб заявил, что она построена на базе грузовика.

«Мы можем приехать в любое место, которое освобождено сирийской армией, и быстро наладить там производство хлеба и накормить людей. Работаем 24 часа в сутки. Ведь здесь очень много голодных», — сказал он.

В декабре 2017 года ФАН сообщало, что в сирийском Хомсе восстановили и ввели в эксплуатацию пекарню.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных