Московская транспортная прокуратура проверяет инцидент в аэропорту Сочи

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку причин аварийной посадки самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Сочи.
Московская транспортная прокуратура проверяет инцидент в аэропорту Сочи
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолёта в аэропорту Сочи... При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что авиакомпания «ЮТэйр» зарегистрирована в Тюмени, но так как самолёт вылетал из аэропорта Внуково, ММТП проверит исполнение законодательства по безопасности полётов в части предполётного технического обслуживания самолёта.

На борту воздушного судна находились 170 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в авиакомпании «ЮТэйр» рассказали подробности инцидента с лайнером в Сочи.

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