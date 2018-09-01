Московская транспортная прокуратура проверяет инцидент в аэропорту Сочи
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«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолёта в аэропорту Сочи... При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что авиакомпания «ЮТэйр» зарегистрирована в Тюмени, но так как самолёт вылетал из аэропорта Внуково, ММТП проверит исполнение законодательства по безопасности полётов в части предполётного технического обслуживания самолёта.
На борту воздушного судна находились 170 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в авиакомпании «ЮТэйр» рассказали подробности инцидента с лайнером в Сочи.