В СК возбудили уголовное дело по факту инцидента с самолётом в Сочи
Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолёта, выполнявшего рейс UT579 по маршруту Внуково — Сочи, по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — указывается в заявлении.
Как отмечают в ведомстве, в результате инцидента пострадали 18 пассажиров, в том числе трое детей.
Ранее в авиакомпании «ЮТэйр» рассказали подробности инцидента с лайнером в Сочи.