В СК возбудили уголовное дело по факту инцидента с самолётом в Сочи

Короткая ссылка
Следователи завели уголовное дело в связи с аварийной посадкой Boeing в аэропорту Сочи и дальнейшим выездом лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы.

Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолёта, выполнявшего рейс UT579 по маршруту Внуково — Сочи, по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — указывается в заявлении.

Как отмечают в ведомстве, в результате инцидента пострадали 18 пассажиров, в том числе трое детей.

Ранее в авиакомпании «ЮТэйр» рассказали подробности инцидента с лайнером в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить