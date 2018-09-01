В СК возбудили уголовное дело по факту инцидента с самолётом в Сочи

Следователи завели уголовное дело в связи с аварийной посадкой Boeing в аэропорту Сочи и дальнейшим выездом лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы.

Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолёта, выполнявшего рейс UT579 по маршруту Внуково — Сочи, по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — указывается в заявлении.

Как отмечают в ведомстве, в результате инцидента пострадали 18 пассажиров, в том числе трое детей.

Ранее в авиакомпании «ЮТэйр» рассказали подробности инцидента с лайнером в Сочи.