Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбу и морепродукты

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Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать рыбу и морепродукты, сообщает Inforeactor.
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбу и морепродукты
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В частности, нужно обращать внимание на условия реализации, заявленные на маркировке, а также на целостность упаковки и срок годности.

Роспотребнадзор также отчитался о проверке, в ходе которой было изучено 30 тыс. проб рыбы и продукции из водных биоресурсов. Изучались микробиологические, физико-химические, паразитологические, санитарно-химические показатели. Кроме того, было исследовано соответствие на радиоактивные вещества.

Как оказалось, по физико-химическим показателям иностранные поставщики допускали нарушения в три раза чаще. Но в целом в этом отношении отмечена положительная динамика, передаёт m24.

Ранее сообщалось, что в России предложили регламентировать содержание пестицидов в плодовых культурах.

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