В Союзе мороженщиков России заявили, что в Москве стали есть больше мороженого

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Генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин заявил Nation News, что в этом году в Москве в среднем съедали до 300 тонн мороженого в сутки.
В Союзе мороженщиков России заявили, что в Москве стали есть больше мороженого
  • ©pixabay.com

В 2016 и 2017 годах суточный показатель составлял около 200 тонн.

Рост потребления в 2018-м связан с тем, что лето было более жарким. Кроме того, в Москве проходил чемпионат мира по футболу.

Наиболее популярным видом мороженого назван пломбир в вафельном стаканчике. Далее следуют сливочное и молочное мороженое.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ холодильной промышленности, глава комиссии Союза мороженщиков по качеству Антонина Творогова в беседе с НСН оценила исследование, согласно которому более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствуют нормам.

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