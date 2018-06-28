Новый аэропорт Симферополя с момента открытия обслужил 1 млн пассажиров
- РИА Новости
«За два месяца новый аэровокзальный комплекс обслужил 1 млн пассажиров. Это позитивная динамика», — рассказал он.
1 июня сообщалось, что с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 200 тыс. автомобилей.
Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк прокомментировал ФАН слова президента России Владимира Путина, который заявил, что проезд по мосту останется бесплатным.