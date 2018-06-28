Новый аэропорт Симферополя с момента открытия обслужил 1 млн пассажиров

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Новый терминал международного аэропорта Симферополь с момента открытия, которое состоялось 16 апреля 2018 года, обслужил 1 млн пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.
Новый аэропорт Симферополя с момента открытия обслужил 1 млн пассажиров
  • РИА Новости

«За два месяца новый аэровокзальный комплекс обслужил 1 млн пассажиров. Это позитивная динамика», — рассказал он.

1 июня сообщалось, что с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 200 тыс. автомобилей

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк прокомментировал ФАН слова президента России Владимира Путина, который заявил, что проезд по мосту останется бесплатным

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