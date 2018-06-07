Путин заверил, что проезд по Крымскому мосту останется бесплатным
- Reuters
«В соответствии с действующим законом, платные дороги могут возникать там, где есть альтернатива. В данном случае никакой альтернативы переезда по Крымскому мосту автомобильным транспортом не существует, поэтому проезд по Крымскому мосту будет бесплатным», — подчеркнул он.
1 июня стало известно, что с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 200 тыс. автомобилей.
Движение по мосту было открыто в 05:30 16 мая. Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.
Глава Севастополя Дмитрий Овсянников назвал открытие Крымского моста эпохальным историческим событием. По его словам, ожидается увеличение туристического автомобильного потока.
RT вёл прямую трансляцию.