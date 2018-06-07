Путин заверил, что проезд по Крымскому мосту останется бесплатным

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Президент России Владимир Путин заявил, что проезд по мосту в Крым останется бесплатным. Такое заявление глава государства сделал во время прямой линии.
Путин заверил, что проезд по Крымскому мосту останется бесплатным
  • Reuters

«В соответствии с действующим законом, платные дороги могут возникать там, где есть альтернатива. В данном случае никакой альтернативы переезда по Крымскому мосту автомобильным транспортом не существует, поэтому проезд по Крымскому мосту будет бесплатным», — подчеркнул он.

1 июня стало известно, что с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 200 тыс. автомобилей

Движение по мосту было открыто в 05:30 16 мая. Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников назвал открытие Крымского моста эпохальным историческим событием. По его словам, ожидается увеличение туристического автомобильного потока.

RT вёл прямую трансляцию.

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