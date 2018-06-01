Более 200 тысяч машин проехало по Крымскому мосту с момента его открытия

С момента открытия Крымского моста по нему проехало более 200 тыс. автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заказчика строительства — ФКУ Упрдор «Тамань».

«В мае 2018 года за 16 суток с момента открытия движения по Крымскому мосту проехало более 212,7 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 1,6 тыс. рейсовых и заказных автобусов», — отмечается в сообщении.

Движение по мосту было открыто в 05:30 16 мая. Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников назвал открытие Крымского моста эпохальным историческим событием. По его словам, ожидается увеличение туристического автомобильного потока.