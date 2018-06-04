Гендиректор аэропорта Симферополя: рост тарифов для авиакомпаний не отразится на стоимости билетов

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Генеральный директор международного аэропорта Симферополя Евгений Плаксин в беседе с изданием «Крыминформ» заявил, что рост тарифов на услуги для авиакомпаний не отразится на стоимости билетов.

«Повышение тарифов практически не отразится на стоимости билетов для пассажиров, поскольку доля аэропортовых тарифов и сборов, как правило, не превышает 10% в структуре себестоимости билета», — пояснил он.

Плаксин отметил, что в пересчёте на пассажира цена кресла вырастет незначительно, при этом пассажиры и авиакомпании получат новый современный терминал и инфраструктуру мирового уровня.

Кроме того, гендиректор заявил изданию «Газета.Ru», что пассажиропоток в аэропорту в январе — мае 2018 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что «ещё раз наглядно демонстрирует потребность в дополнительных провозных ёмкостях».

Плаксин подчеркнул, что тарифная политика формируется как с учётом интересов перевозчиков, так и с учётом необходимости возврата инвестиций, а увеличение тарифов будет происходить постепенно в течение четырёх лет.

Ранее в Совфеде оценили сообщения о сокращении летних планов авиакомпаний по рейсам в Крым.

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