В Совфеде оценили сообщения о сокращении летних планов авиакомпаний по рейсам в Крым

Сенатор от Республики Крым, член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с Inforeactor оценил сообщения о сокращении летних планов авиакомпаний по рейсам на полуостров.

«Я не думаю, что это правильно делать, особенно сейчас, всё-таки авиаперелёты — это быстро и удобно», — заявил он.

По его словам, из Москвы до Крыма нужно добираться более суток.

«Единственная мотивация — открытие Крымского моста», — сказал сенатор. Он выразил надежду, что число отдыхающих в регионе увеличится.

Решение сократить полёты сенатор назвал поспешным.

Ранее СМИ сообщали, что, по расчётам Транспортной клиринговой палаты, сделанным на основе расписаний, в летнем сезоне ёмкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест.