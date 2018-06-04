СМИ сообщили о сокращении авиакомпаниями летних рейсов в Крым

Авиакомпании сократили летние планы по рейсам в Крым, пишет «Коммерсантъ».

В сообщении говорится, что, по расчётам Транспортной клиринговой палаты (ТКП), сделанным на основе расписаний, в летнем сезоне ёмкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест.

Как отмечается, летом 2017 года на этом направлении было выставлено 2,7 млн кресел, а в этом году — 2,1 млн.

Больше всех ёмкости, по данным издания, сократили «Уральские авиалинии» — на 187 тыс. кресел, или 39%, Red Wings урезала план на 64 тыс. кресел (27%), «Аэрофлот» — на 51 тыс. (14%), «Россия» — на 74 тыс. (13%), «Глобус» (входит в S7) — на 42 тыс. (13%).

Ранее «Крыминформ» сообщил, что более половины туристов, посетивших с начала 2018 года Крым, выбрали Южный берег, где отдохнули 52,9% от общего числа гостей.

4 июня стало известно, что строители закончили работы по установке свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста.