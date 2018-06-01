Более половины посетивших с начала года Крым туристов выбрали Южный берег

Более половины туристов, посетивших с начала 2018 года Крым, выбрали Южный берег, сообщает «Крыминформ».

Об этом заявили в пресс-службе администрации Ялты со ссылкой на данные республиканского Министерства курортов и туризма.

«За первый квартал этого года в Крыму отдохнули 269,5 тыс. туристов, что на 10,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года», — отмечается в сообщении.

На Южном берегу отдохнули 52,9% от общего числа гостей.

Как уточнили в пресс-службе, эти данные не учитывают тех, кто останавливался в частных мини-гостиницах, гостевых домах, квартирах и домовладениях.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что названы самые популярные среди туристов с детьми курорты России.