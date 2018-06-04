Строители завершили установку свайных фундаментов железнодорожной части моста в Крым
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«Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за время строительства в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6694 сваи трёх типов.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 05:30. Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.
Как сообщалось, с момента открытия Крымского моста по нему проехало более 200 тыс. автомобилей.