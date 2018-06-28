Эксперт прокомментировал закон о противодействии хищению с банковских карт

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Доцент кафедры инновационных финансовых систем Международного банковского института Александр Щелканов в беседе с Nation News прокомментировал подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт.
Эксперт прокомментировал закон о противодействии хищению с банковских карт
  • © РИА Новости

Он отметил, что в настоящее время «и так блокируются подозрительные операции», особенно это касается случаев, когда граждане выезжают за границу или «если плательщик из иностранного государства».

По его словам, с 1 июля закон будет распространён на физические лица. Эксперт добавил, что это «нормальная во всём мире практика».

Щелканов считает, что новый закон также поможет осуществлять налоговый контроль.

«Банки соблюдают 115-й федеральный закон. Просто раньше это касалось юридических лиц,  но не секрет, что наличные средства выводят и через физических лиц. Раньше это были крупные суммы, теперь — меньше, но эти переводы могут попадать в поле зрения банков как участников системы налогового контроля», — пояснил он.

Ранее стало известно, что российский президент подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт.

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