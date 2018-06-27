В Тамбовской области в ДТП с грузовиком пострадали девять человек

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В Тамбовской области в результате столкновения КамАЗа с колонной автомобилей пострадали девять человек. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по региону. 
В Тамбовской области в ДТП с грузовиком пострадали девять человек
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

ДТП произошло на 466-м километре автодороги Р22, где проводятся дорожные работы.

Отмечается, что грузовик допустил наезд на колонну автомобилей, которые ожидали проезда.

«По предварительным данным, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили девять человек, из них трое госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь на месте», — заявили в МВД. 

В полиции добавили, что восемь транспортных средств в результате произошедшего получили повреждения.

Ранее URA.RU передавало, что на Урале произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.

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