В Красноярском крае в ДТП с двумя автобусами пострадали 10 человек

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В результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов в городе Минусинске Красноярского края пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава региона.
В Красноярском крае в ДТП с двумя автобусами пострадали 10 человек
  • © РИА Новости

«Всего пострадали десять человек, но двое от госпитализации отказались, остальных восемь, из них трое несовершеннолетних, доставили в ЦРБ Минусинска», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в настоящее время все отпущены домой на амбулаторное лечение.

По данным агентства, в Минусинске предположительно пьяный водитель автомобиля спровоцировал аварию, в результате которой перевернулся один из рейсовых автобусов.

Ранее стало известно, что в Хабаровске в ДТП с участием маршрутного автобуса пострадали восемь человек.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.

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