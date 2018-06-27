В Красноярском крае в ДТП с двумя автобусами пострадали 10 человек
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«Всего пострадали десять человек, но двое от госпитализации отказались, остальных восемь, из них трое несовершеннолетних, доставили в ЦРБ Минусинска», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в настоящее время все отпущены домой на амбулаторное лечение.
По данным агентства, в Минусинске предположительно пьяный водитель автомобиля спровоцировал аварию, в результате которой перевернулся один из рейсовых автобусов.
Ранее стало известно, что в Хабаровске в ДТП с участием маршрутного автобуса пострадали восемь человек.
В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.