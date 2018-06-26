Путин произвёл ряд кадровых перестановок

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин назначил новых полномочных представителей президента в некоторых федеральных округах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин произвёл ряд кадровых перестановок

    Сообщается, что Николай Цуканов назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Александр Матовников — в Северо-Кавказском федеральном округе, Владимир Устинов — в Южном федеральном округе, Александр Беглов — в Северо-Западном федеральном округе, Игорь Щёголев — в Центральном федеральном округе.

    При этом отмечается, что указы о новых назначениях вступают в силу со дня их подписания.

    Подробнее — в материале RT.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Политика
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    ‡агрузка...
    Агрегатор новостей 24СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить