Путин произвёл ряд кадровых перестановок

Российский лидер Владимир Путин назначил новых полномочных представителей президента в некоторых федеральных округах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Николай Цуканов назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Александр Матовников — в Северо-Кавказском федеральном округе, Владимир Устинов — в Южном федеральном округе, Александр Беглов — в Северо-Западном федеральном округе, Игорь Щёголев — в Центральном федеральном округе.

При этом отмечается, что указы о новых назначениях вступают в силу со дня их подписания.

Подробнее — в материале RT.