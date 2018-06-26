Роскачество определило регионы, где выпекают лучший белый хлеб

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Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) в итоговом докладе по годовому исследованию сделала выводы о качестве белого хлеба в российских регионах.
Роскачество определило регионы, где выпекают лучший белый хлеб
  • © Alexey Sukhorukov
  • globallookpress.com

Доклад опубликован на сайте организации.

Лидерами по качеству белого хлеба стали Воронежская и Саратовская области, а также Ставропольский край.

Хлеб достаточно высокого качества выпекают в Тамбовской, Ленинградской, Челябинской, Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.

Также ни одного продукта с нарушениями стандартов качества не обнаружили в Вологодской, Тульской, Кировской и Ростовской области, в Пермском крае и в Санкт-Петербурге.

При оценке хлеба эксперты учитывали 50 критериев качества и безопасности продукции.

Хлеб проверяли на наличие пестицидов и фосфатов, определяли физико-химические параметры, влажность, зольность, количество клейковины и др.

Исследование выявило, что 88% российского белого хлеба соответствует требованиям законодательства и 32% продукции превышает требования ГОСТов.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Роскачество дало россиянам рекомендации по выбору креветок.

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