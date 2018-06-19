Роскачество дало рекомендации по выбору креветок

Короткая ссылка
Роскачество рассказало, как выбирать креветки, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Роскачество дало рекомендации по выбору креветок
  • © Jens Büttner
  • globallookpress.com

В частности, рекомендуется обратить внимание на внешний вид продукта — варёно-мороженые креветки должны быть отделены друг от друга, не иметь смёрзшихся комков, а в упаковке не должно быть много снега.

У свежих креветок подогнутый хвост. Цвет ракообразных может варьироваться от зелёного и коричневого до чёрного, это зависит от сезона вылова, региона обитания и питания креветок.

Стандартный срок хранения варёно-мороженых креветок — 12 месяцев при температуре не выше -18 °С.

Помимо этого на упаковке должна быть указана максимально полная информация о производителе и биологическом виде ракообразного.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ холодильной промышленности, глава комиссии Союза мороженщиков по качеству Антонина Творогова в беседе с НСН оценила исследование, согласно которому более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствуют нормам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить