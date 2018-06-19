Роскачество дало рекомендации по выбору креветок
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В частности, рекомендуется обратить внимание на внешний вид продукта — варёно-мороженые креветки должны быть отделены друг от друга, не иметь смёрзшихся комков, а в упаковке не должно быть много снега.
У свежих креветок подогнутый хвост. Цвет ракообразных может варьироваться от зелёного и коричневого до чёрного, это зависит от сезона вылова, региона обитания и питания креветок.
Стандартный срок хранения варёно-мороженых креветок — 12 месяцев при температуре не выше -18 °С.
Помимо этого на упаковке должна быть указана максимально полная информация о производителе и биологическом виде ракообразного.
Ранее заместитель директора по научной работе НИИ холодильной промышленности, глава комиссии Союза мороженщиков по качеству Антонина Творогова в беседе с НСН оценила исследование, согласно которому более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствуют нормам.