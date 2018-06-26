Источник: при столкновении семи автомобилей под Пензой погибли четыре человека

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В крупном ДТП под Пензой погибли четыре человека, ещё пять получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: при столкновении семи автомобилей под Пензой погибли четыре человека
  • РИА Новости

По данным источника, два грузовика и пять легковых автомобилей столкнулись в Пензенской области на трассе М-5 «Урал».

«В Мокшанском районе на 565-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение пяти легковых и двух грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

В результате аварии четыре человека погибли, пять были госпитализированы.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области столкнулись грузовик и автобус.

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