Источник: при столкновении семи автомобилей под Пензой погибли четыре человека
- РИА Новости
По данным источника, два грузовика и пять легковых автомобилей столкнулись в Пензенской области на трассе М-5 «Урал».
«В Мокшанском районе на 565-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение пяти легковых и двух грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.
В результате аварии четыре человека погибли, пять были госпитализированы.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области столкнулись грузовик и автобус.