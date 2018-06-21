Источник: шесть человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Липецке

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В Липецке грузовой автомобиль врезался в автобус с пассажирами, который стоял на остановке общественного транспорта, пострадали шесть человек.
Источник: шесть человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Липецке
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. 

«Грузовой КамАЗ столкнулся с автобусом, стоящим на остановке общественного транспорта», — заявил источник. 

По его словам, шесть человек были доставлены в больницу для осмотра. 

Источник добавил, что в автобусе в момент ДТП находились 35 человек.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области столкнулись грузовик и автобус.

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