Источник: шесть человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Липецке
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Грузовой КамАЗ столкнулся с автобусом, стоящим на остановке общественного транспорта», — заявил источник.
По его словам, шесть человек были доставлены в больницу для осмотра.
Источник добавил, что в автобусе в момент ДТП находились 35 человек.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области столкнулись грузовик и автобус.