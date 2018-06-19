В результате ДТП с автобусом в Орле пострадали 13 человек

В результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Орле пострадали 13 человек. Об этом заявил представитель администрации области.

«13 пострадавших — это те, кто за медицинской помощью обращался. Из них четверо в больнице: трое взрослых, один ребёнок», — приводит РИА Новости его слова.

По данным следствия, утром 19 июня водитель маршрутки ГАЗ не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Также после аварии региональная прокуратура организовала проверку.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.