В Саратове увековечат имена погибших при нападении на храм в Грозном полицейских

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В Саратове на мемориале в парке Победы увековечат имена полицейских Кайрата Рахметова и Владимира Ворскова, которые погибли 19 мая в результате нападения боевиков на храм в Грозном.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренней политики и общественных отношений области Анжелу Волшаник.

«В день ветеранов боевых действий 1 июля состоится занесение на стелу мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах» имен погибших сотрудников полиции Владимира Горскова и Кайрата Рахметова», — сообщила она.

По её словам, память сотрудников будет почтена минутой молчания. Также будет дан троекратный салют из стрелкового оружия.

19 мая произошло нападение боевиков на храм Архангела Михаила в Грозном, в результате которого погибли три человека, в том числе двое полицейских.

Все четверо устроивших нападение боевиков были ликвидированы.

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