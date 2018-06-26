В Саратове увековечат имена погибших при нападении на храм в Грозном полицейских
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренней политики и общественных отношений области Анжелу Волшаник.
«В день ветеранов боевых действий 1 июля состоится занесение на стелу мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах» имен погибших сотрудников полиции Владимира Горскова и Кайрата Рахметова», — сообщила она.
По её словам, память сотрудников будет почтена минутой молчания. Также будет дан троекратный салют из стрелкового оружия.
19 мая произошло нападение боевиков на храм Архангела Михаила в Грозном, в результате которого погибли три человека, в том числе двое полицейских.
Все четверо устроивших нападение боевиков были ликвидированы.