СМИ: Россиян освободят от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым россияне будут освобождены от уплаты госпошлины за восстановление документов, утраченных или испорченных в результате чрезвычайной ситуации.

Как пишет газета «Известия», в настоящее время россияне освобождены от уплаты госпошлины только за восстановление паспорта, утраченного из-за ЧС. 

При этом отмечается, что в таких случаях в негодность также приходят другие документы, такие как свидетельства о браке и рождении детей, загранпаспорта, водительские права, документы на транспорт и недвижимость. 

По данным издания, пошлины за оформление этих документов составляет от 350 до 3,5 тыс. рублей.

«Эти документы по закону нужно восстанавливать за деньги, а люди и так находятся в трудной материальной ситуации», — заявил автор поправок, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за получение загранпаспорта нового поколения.

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