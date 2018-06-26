СМИ: Россиян освободят от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым россияне будут освобождены от уплаты госпошлины за восстановление документов, утраченных или испорченных в результате чрезвычайной ситуации.

Как пишет газета «Известия», в настоящее время россияне освобождены от уплаты госпошлины только за восстановление паспорта, утраченного из-за ЧС.

При этом отмечается, что в таких случаях в негодность также приходят другие документы, такие как свидетельства о браке и рождении детей, загранпаспорта, водительские права, документы на транспорт и недвижимость.

По данным издания, пошлины за оформление этих документов составляет от 350 до 3,5 тыс. рублей.

«Эти документы по закону нужно восстанавливать за деньги, а люди и так находятся в трудной материальной ситуации», — заявил автор поправок, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за получение загранпаспорта нового поколения.