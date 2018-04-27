СМИ: Минкомсвязи снизит госпошлины на выписанные в электронном виде справки
По данным газеты, переход на электронные справки позволит сократить время их подготовки и решить проблему утери документов.
В министерстве уточнили, что для получения дисконта необходимо заказать и оплатить документ через портал госуслуг.
При этом цифровые документы подписываются электронной подписью ответственного лица и приравниваются к официальному документу на бумажном носителе, отмечает издание.
Ранее НСН сообщала, что в Росреестре намерены оцифровать все документы к 2020 году.