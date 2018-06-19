Госдума приняла закон об увеличении госпошлины для загранпаспорта нового поколения

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Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения.
Госдума приняла закон об увеличении госпошлины для загранпаспорта нового поколения
  • © Russian State Duma Photo Service
  • globallookpress.com

Как отмечает РИА Новости, пошлина увеличивается до 5 тыс. с 3,5 тыс. рублей.

При этом госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения ребёнку в возрасте до 14 лет увеличивается до 2,5 тыс.

Также устанавливается госпошлина за госрегистрацию транспортных средств и иных свидетельств нового поколения, изготовленных из материалов на пластиковой основе.

Ранее Госдума приняла во втором чтении поправки к закону о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019—2020 годов.

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