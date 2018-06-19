Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет России на 2018 год

Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019—2020 годов.

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Об этом сообщает ТАСС. В третьем чтении документ планируется рассмотреть 21 июня. 7 июня были приняты поправки в первом чтении. Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что профицит федерального бюджета России в 2018 году будет выше 1% ВВП.