Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет России на 2018 год
Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019—2020 годов.
- © Russian State Duma Photo Service
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС.
В третьем чтении документ планируется рассмотреть 21 июня.
7 июня были приняты поправки в первом чтении.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что профицит федерального бюджета России в 2018 году будет выше 1% ВВП.
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