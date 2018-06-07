Кудрин прогнозирует профицит бюджета России по итогам 2018 года выше 1%

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что профицит федерального бюджета России в 2018 году будет выше 1% ВВП.

«С учётом волатильности цены (на нефть. — RT), конечно, может быть, нужно брать более умеренные показатели, но для нас очевидно, что профицит бюджета по итогам года будет явно больше 1% ВВП», — цитирует РИА Новости Кудрина.

Ранее сообщалось, что Центробанк прогнозирует ежегодный прирост ВВП России на уровне 1,5—2%.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы заявил, что ведомство понизило прогноз роста ВВП России в 2018 году с 2,1% до предположительных 1,6—2,1%.