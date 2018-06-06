ЦБ прогнозирует ежегодный прирост ВВП России на уровне 1,5—2%

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Центробанк прогнозирует ежегодный прирост ВВП России на уровне 1,5—2%, сообщают «Известия».
ЦБ прогнозирует ежегодный прирост ВВП России на уровне 1,5—2%
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Об этом говорится в докладе регулятора «Основные направления развития финансового рынка России на 2019—2021 годы».

Из документа следует, что такие темпы прироста окажут сдерживающее влияние на субъекты экономики, в том числе на возможности осуществлять сбережения и предъявлять спрос на финансовые услуги.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы заявил, что ведомство понизило прогноз роста ВВП России в 2018 году с 2,1% до предположительных 1,6—2,1%.

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