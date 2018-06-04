Министерство экономического развития России понизило прогноз роста ВВП в 2018 году

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы заявил, что ведомство понизило прогноз роста ВВП России в 2018 году с 2,1% до предположительных 1,6—2,1%.

Об этом сообщает РИА Новости.

Орешкин отметил, что цифра по росту ВВП, ранее заявленная в мартовском прогнозе, и в настоящее время попадает в нынешний диапазон оценки.

«Здесь есть риски того, что рост окажется ниже. Они существенны, но при этом 2,1% в целом остаётся в рамках допустимых значений», — пояснил Орешкин. 

Также был пересмотрен прогноз по росту промышленного производства, который теперь составит 1,7%.

«Это, конечно, откровенно слабый результат», — заявил министр, добавив, что он не соответствует целям, которые поставил президент страны.

В марте 2018 года глава Минэкономразвития заявлял, что ВВП России в 2018 году будет расти на уровне около 2%.

При этом в начале мая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП России в 2018 году с 1,7 до 1,5%.

 

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